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Сгоревший Зимний сад восстановят в Астрахани

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В Астрахани продолжаются работы по восстановлению сгоревшего Зимнего сада в культурно-развлекательном комплексе «Октябрь». Стоимость работ оценили в 55 млн рублей.

На данный момент завершился первый этап работ, в рамках которого заменили стеклянную крышу и остеклили все три уровня сада. В 2019 году работы продолжатся. Будет создан проект для всего кинотеатра. Об этом сообщает «Астрахань-24».

Как рассказал главный инженер Дирекции по реализации фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ Евгений Антонов, благодаря тепло-энергосберегающим стеклопакетам с автоматическим открыванием створок для вентиляции комфортная температура в помещении будет поддерживаться круглогодично. Также предусмотрен обогрев водостоков.

По словам и.о. регионального министра культуры и туризма Галины Зотеевой, в будущем планируется высадить деревья и кустарники субтропической зоны. Животных же было принято решение оставить в частном зоопарке.

Пожар в Зимнем саду произошел в ночь на 26 декабря 2016 года. Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м. Погибло множество растений, но большую часть экзотических видов удалось спасти.

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