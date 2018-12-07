Три сквера благоустроили в Туле в 2018 году

В Туле в 2018 году благоустроили скверы Студенческий, Болдинский и сквер на улице Дягтерева, который получил название «Октябрьский». Работы были проведены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Тульской области. О реализации его в Туле рассказал глава городской администрации Евгений Авилов.

В 2018 году финансирование проекта составило 260 млн рублей. На эти средства были благоустроены три сквера, а также 77 дворовых территорий. Большая часть дворов были благоустроены по дизайн-проектам, одобренным жителями. Об этом сообщает ИА «Тульские новости».

В ходе работ в этом году удалось сэкономить некоторые средства. Их планируют направить на частичное благоустройство сквера на улице Кауля. В 2019 году его включат в основную программу благоустройства.