Прямой эфир

Три сквера благоустроили в Туле в 2018 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Туле в 2018 году благоустроили скверы Студенческий, Болдинский и сквер на улице Дягтерева, который получил название «Октябрьский». Работы были проведены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Тульской области. О реализации его в Туле рассказал глава городской администрации Евгений Авилов.

В 2018 году финансирование проекта составило 260 млн рублей. На эти средства были благоустроены три сквера, а также 77 дворовых территорий. Большая часть дворов были благоустроены по дизайн-проектам, одобренным жителями. Об этом сообщает ИА «Тульские новости».

В ходе работ в этом году удалось сэкономить некоторые средства. Их планируют направить на частичное благоустройство сквера на улице Кауля. В 2019 году его включат в основную программу благоустройства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уникальный парк благоустроили в Приморье за 17 млн рублей
Пионерский сквер в Нижнем Тагиле реконструируют в 2019 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017