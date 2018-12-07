Прямой эфир

В Нижнем Тагиле назвали сроки рубки деревьев для Нового года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Нижнего Тагила могут самостоятельно заготовить ели к Новому году. Администрация установила место для санкционированной вырубки.

Постановлением правительства Свердловской области установлен лимит вырубки пихты, ели и сосны, он составляет три дерева на одного человека. Высота срубленного дерева не должна превышать 4 м. Жители Нижнего Тагила должны заключить договор купли-продажи и получить квитанцию на деревья. После этого их можно будет срубить возле кладбища «Центральное», пишет «ТагилСити.ру».

Полиция будет осуществлять контроль за рубкой деревьев. В случае незаконной добычи будет составляться административный протокол с наложением штрафа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роскачество дало советы по выбору новогодней елки
Эколог оценил идею Милонова по пошлинам на новогодние елки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017