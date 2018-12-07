В Нижнем Тагиле назвали сроки рубки деревьев для Нового года

Жители Нижнего Тагила могут самостоятельно заготовить ели к Новому году. Администрация установила место для санкционированной вырубки.

Постановлением правительства Свердловской области установлен лимит вырубки пихты, ели и сосны, он составляет три дерева на одного человека. Высота срубленного дерева не должна превышать 4 м. Жители Нижнего Тагила должны заключить договор купли-продажи и получить квитанцию на деревья. После этого их можно будет срубить возле кладбища «Центральное», пишет «ТагилСити.ру».

Полиция будет осуществлять контроль за рубкой деревьев. В случае незаконной добычи будет составляться административный протокол с наложением штрафа.