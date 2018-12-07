«Украинские железные дороги» закупит оружие к Новому году

Юго-западный филиал компании «Украинские железные дороги» планирует к Новому году закупить оружие и патронов к нему на $93,3 тыс. Такая информация размещена на портале госзакупок ProZorro.

Поставщиком выбрали НПП «Форт» МВД Украины. Всего железнодорожная компания заказала 89 комплектов стрелкового оружия, среди которых штурмовая винтовка, пистолеты-пулеметы и пистолеты разного калибра.

Оружие должно быть поставлено до 28 декабря, отмечает «РИА Новости».

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян поручил «усилить охрану и оборону» объектов транспортной инфраструктуры из-за военного положения, введенного в 10 областях страны.

Режим ввели после инцидента в Керченском проливе, который произошел 25 ноября.Три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.

Корабли не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Для их остановки российским военным пришлось применить силу. Все моряки были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

При обыске на кораблях нашли оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву. Члены экипажа украинских судов в настоящее время арестованы и находятся в СИЗО Москвы.