Литва ввела санкции против России

Литва ввела национальные санкции против России после инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе. Об этом 7 декабря заявила литовский президент Даля Грибаускайте на встрече с украинским коллегой Петром Порошенко.



«Мы знаем, что международные организации не приняли никаких сaнкций против российских действий, однако мы ввели свои национальные санкции в знак протеста», — приводятся слова Грибаускайте на сайте Порошенко.

Она не уточнила, какие именно ограничения планируется назначить, но отметила, что «иногда непросто быть первым, кто вводит санкции». По ее словам, литовские министры якобы получают угрозы от России.

Инцидент в Керченском проливе

Очередным поводом для ухудшения отношений РФ и Украины стал инцидент, произошедший 25 ноября в Керченском проливе. Украинские корабли попытались прорваться в исторические воды России и при этом не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Для их остановки российским военным пришлось применить силу. Все моряки были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

При обыске на кораблях нашли оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву. Члены экипажа украинских судов в настоящее время арестованы и находятся в СИЗО Москвы.

Позиция Украины

На совместной пресс-конференции с президентом Литвы Порошенко призвал деоккупировать Азовское море, разблокировав деятельность украинских портов и отпустить украинских моряков. При этом он призвал сделать это «немедленно, без каких-либо предварительных условий».

Также накануне Порошенко заявил о наращивании группировок войск на границе с Россией, что стало, по его мнению, «элементом адекватного ответа на действия агрессора». Кроме того, украинский лидер разработал и передал международным партнерам конкретные предложения по введению ограничений против России из-за инцидента в Керченском проливе, назвав их «азовскими санкциями».

Позиция России

Депутат Госдумы Андрей Козенко в беседе с «Известиями» усомнился в здравомыслии президента Украины, который попросил Россию освободить без каких-либо условий украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

«Видимо, это побочный эффект от полученной из рук президента Литвы госнаграды (орден Витовта Великого. — Ред.). Настолько вошел в раж, что тут же потребовал освободить преступников, нарушивших границу России»,— сказал он.

Также Козенко отметил, что отсутствие здравого смысла и чувства самосохранения не дает украинскому лидеру адекватно оценить положение, в котором он находится.

1 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос освобождения украинских моряков из-под стражи потребует времени в связи с судебными действиями. А глава государства Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией своего Порошенко в преддверии выборов главы государства.