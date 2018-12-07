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Сеть профессиональных коворкингов создадут в Подмосковье

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В 10 подмосковных городах появится крупная сеть профессиональных коворкингов. Сейчас в помещениях завершается ремонт и позже они будут торжественно открыты.

Как сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на зампреда областного кабинета министров Дениса Буцаева, в Рошале и Электростали разместят молодежные объединения и начинающих предпринимателей, во Фрязино будут обучать гостиничному делу, в Клину — индустрии красоты, а в Коломне — культуре и туризму.

IT-специалисты будут проходить подготовку в Солнечногорском районе, а организаторы праздников — в Ленинском районе. В Зарайске начнут обучать экскурсоводов, в Орехово-Зуево — модельеров, журналистов и специалистов по рекламе, в Сергиевом Посаде подготовят копирайтеров, маркетологов, психологов, коучеров и программистов.

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