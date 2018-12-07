Сбившего семью в Хабаровске водителя приговорили к восьми годам тюрьмы

Суд в Хабаровске вынес приговор в отношении Алексея Маркова, который сбил на своей машине семью. Он получил восемь лет лишения свободы в колонии общего режима.

Маркова признали виновным в угоне автомобиля и нарушении в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть одного человека и причинение тяжкого вреда здоровью другого.

Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», ДТП произошло 22 июля 2018 года в микрорайоне Строитель в Хабаровске. Автомобиль Nissan Skyline врезался в Toyota Crown. После этого его отбросило на тротуар, по которому в этот момент шли мужчина с женщиной и ребенком. Мужчина закрыл собой жену и сына. Он погиб, ребенок получил тяжелые травмы.

Фигурант дела признался, что до аварии распивал спиртные напитки со своими друзьями в гараже. Когда алкоголь закончился, он взял ключи от машины знакомого и отправился в магазин.