Голландец купил на рынке орден Красной Звезды и хочет вернуть его

Правоохранительные органы Камчатки получили запрос на поиски родственников настоящего владельца ордена Красной Звезды, который продали на рынке. Житель Нидерландов ищет потомков героя, чтобы вернуть награду.

Как сообщает Vostokmedia, история с орденом стала известна благодаря бывшему жителю Дальнего Востока, который эмигрировал в Голландию. Он рассказал, что его коллега купил медаль на рынке в Венгрии еще в 1998 году. Россиянин уговорил нового владельца ордена найти потомков его истинного обладателя и вернуть им награду.

Мужчинам удалось установить, что орден вручили Александру Суслову в сентябре 1945 года. Его последним местом прописки стал Петропавловск-Камчатский. Именно поэтому запрос из Голландии поступил именно в этот город. Сотрудники полиции просят всех, кто обладает информацией о герое, обратиться к ним.