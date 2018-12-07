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Голландец купил на рынке орден Красной Звезды и хочет вернуть его

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Правоохранительные органы Камчатки получили запрос на поиски родственников настоящего владельца ордена Красной Звезды, который продали на рынке. Житель Нидерландов ищет потомков героя, чтобы вернуть награду.

Как сообщает Vostokmedia, история с орденом стала известна благодаря бывшему жителю Дальнего Востока, который эмигрировал в Голландию. Он рассказал, что его коллега купил медаль на рынке в Венгрии еще в 1998 году. Россиянин уговорил нового владельца ордена найти потомков его истинного обладателя и вернуть им награду.

Мужчинам удалось установить, что орден вручили Александру Суслову в сентябре 1945 года. Его последним местом прописки стал Петропавловск-Камчатский. Именно поэтому запрос из Голландии поступил именно в этот город. Сотрудники полиции просят всех, кто обладает информацией о герое, обратиться к ним.

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