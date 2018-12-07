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Правительство Румынии пожаловалось в КС на президента Йоханниса

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Фото: REUTERS/Vincent Kessler
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Кабинет министров Румынии направил жалобу в Конституционный суд на президента Клауса Йоханниса из-за промедления в назначении двух министров. Об этом 7 декабря сообщила премьер-министр Виорика Дэнчилэ, информирует агентство Agerpres.

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Глава румынского правительства пояснила, что Йоханнис блокирует назначение министров в двух важных областях — министра регионального развития и государственного управления, а также министра транспорта.

«Думаю, что в этот период мы должны руководствоваться не политическими играми, думаю, что важны интересы Румынии. Мы хотим успешно провести ротационное председательство во всех областях, а это можно сделать только если все министры кабинета будут обладать необходимыми прерогативами и легитимностью», — цитирует ее ТАСС. Отмечается, что с начала 2019 года Румыния на полгода станет председателем Совета ЕС.

Вместе с тем глава государства заявил, что эта проблема имеет политический характер и не входит в компетенцию Конституционного суда. При этом Йоханнис видит две причины в сложившейся ситуации: «Первая состоит в том, что фактически в Румынии нет премьер-министра <...> Вторая причина — это полная неспособность СДП (Социал-демократической партии. — Ред.) к политической деятельности».

20 ноября президент Румынии отказался подписать указ о назначении Илана Лауфера министром регионального развития и государственного управления, а Лиу Ольгуцу Василеску — министром транспорта. Обе кандидатуры были предложены СДП. После этого исполком партии выдвинул Лиу Ольгуцу Василеску на должность министра регионального развития и государственного управления, а Мирчу Дрэгича — на пост министра транспорта, однако глава государства заявил, что эти предложения будут рассмотрены после 1 декабря, но до сих пор не принял никакого решения.

Ранее, 7 декабря, апелляционный суд Армении дал санкцию на арест экс-президента страны Роберта Кочаряна.

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