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Калининградская область увеличила экспорт в Литву

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Калининградская область значительно увеличила поставки товаров в Литву. За 2018 год экспорт вырос на 36%.

По данным властей региона, предприятия с января по сентябрь отправили в Литву товары на $39,2 млн. На долю Литвы приходится примерно 3% внешнеторгового оборота Калининградской области. Об этом сообщает «Калининград.Ru».

Эксперты считают, что рост экспорта говорит об эффективности мер поддержки предприятий. Центр поддержки предпринимательства намерен активнее задействовать возможности выставочных мероприятий.

Ранее сообщалось, что Калининградская область в 1,4 раза увеличила экспорт продукции сельского хозяйства. Значительную долю экспорта составляют зерновые культуры, которые поставляют более чем в 30 стран мира.

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