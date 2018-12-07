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Коктейли Молотова и самодельные бомбы изъяли на юге Франции накануне протестов

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Полицейские в преддверии субботних акций протеста изъяли на юге Франции 28 коктейлей Молотова и три самодельных взрывных устройства. Об этом говорится в совместном коммюнике префекта полиции департамента Тарн и Гарона и прокурора города Монтобан. Документ опубликован в Twitter префекта департамента.

Бутылки с зажигательной смесью и бомбы были обнаружены в грузовике на перекрестке в коммуне Осон.

В коммюнике отмечается, что эти находки позволяют сделать вывод о готовящихся серьезных беспорядках на 8 декабря.

Прокурор Монтобана начал расследование по статье «транспортировка взрывоопасных субстанций или продуктов».

Префект полиции, в свою очередь, призвал демонстрантов воздержаться от агрессивных действий в ходе акций протеста.

Ранее сообщалось, что французские власти приняли решение мобилизовать более 89 тыс. правоохранителей и вывести на улицы Парижа бронетехнику в связи с запланированными на субботу, 8 декабря, протестными акциями против повышения цен на топливо.

Массовые протесты проходят во Франции с середины ноября. Изначально недовольство граждан было вызвано намерениями властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Участники акций выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются неотъемлемым атрибутом французских водителей. По всей стране в протестах приняли участие 75 тыс. человек. В ходе акций погибли четыре человека.

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