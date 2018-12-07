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Лавров рассчитывает на конструктивное сотрудничество с Грузией

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Москва настроена на конструктивное сотрудничество и развитие хороших отношений с Тбилиси при новом президенте Грузии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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28 ноября в стране прошел второй тур выборов главы государства. Победительницей стала Саломе Зурабишвили, которая баллотировалась как независимый кандидат, но имела поддержку от партии «Грузинская мечта».

«Мы желаем Саломе Зурабишвили быть президентом всех грузин и делать то, что будет хорошо для всего народа», — приводит слова Лаврова ТАСС.

Он напомнил, что России и Грузии удалось достичь определенных успехов, заключить ряд соглашений, когда Зурабишвили возглавляла министерство иностранных дел страны. Однако позднее они были разорваны Тбилиси, добавил глава российского МИД.

По итогам второго тура президентских выборов Зурабишвили набрала 59,52% голосов, в то время как ее соперник Григол Вашадзе, представляющий оппозиционное «Единое национальное движение», получил 40,48%. Последний отказался признать итоги голосования.

Население Грузии в последний раз избрало президента в порядке прямых выборов сроком на шесть лет. С 2024 года страна переходит к парламентской форме правления, при которой глава государства будет утверждаться избирательной коллегией из 300 делегатов.

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