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Литва ввела антироссийские санкции после провокации Украины в Черном море

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Литва ввела национальные санкции против России после инцидента, который 25 ноября произошел в Черном море, Об этом заявила президент балтийского государства Даля Грибаускайте во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

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Международные организации не приняли ограничительных мер, напомнила она и добавила, что Вильнюс ввел санкции «в знак протеста против атаки в Керченском проливе». В ответ Порошенко приветствовал меры, принятые Литвой и призвал «других партнеров также последовать положительному примеру Литвы», говорится в сообщении на сайте президента Украины в пятницу, 7 декабря.

Санкции введены против россиян, причастных к задержанию украинских моряков. «Они теперь не смогут заниматься экономической и иной деятельностью в нашей стране», — пояснила Грибаускайте.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. Суда не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, пограничникам пришлось применить силу для их остановки.

Украинские моряки были арестованы, а суда доставлены в Керчь. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы». При обыске на кораблях нашли оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву.

Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин назвал произошедшее провокацией, организованной действующей украинской властью на фоне подготовки к выборам главы государства.

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