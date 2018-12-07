Литва ввела антироссийские санкции после провокации Украины в Черном море

Литва ввела национальные санкции против России после инцидента, который 25 ноября произошел в Черном море, Об этом заявила президент балтийского государства Даля Грибаускайте во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

Международные организации не приняли ограничительных мер, напомнила она и добавила, что Вильнюс ввел санкции «в знак протеста против атаки в Керченском проливе». В ответ Порошенко приветствовал меры, принятые Литвой и призвал «других партнеров также последовать положительному примеру Литвы», говорится в сообщении на сайте президента Украины в пятницу, 7 декабря.

Санкции введены против россиян, причастных к задержанию украинских моряков. «Они теперь не смогут заниматься экономической и иной деятельностью в нашей стране», — пояснила Грибаускайте.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. Суда не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, пограничникам пришлось применить силу для их остановки.

Украинские моряки были арестованы, а суда доставлены в Керчь. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы». При обыске на кораблях нашли оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву.

Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин назвал произошедшее провокацией, организованной действующей украинской властью на фоне подготовки к выборам главы государства.