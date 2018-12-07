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В Петербурге возбудили дело на выстрелившего в мужчину из ракетницы школьника

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении школьника, после того как он выстрелил из ракетницы в лицо собеседнику во время спора об итогах Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом «Интерфаксу» сообщили в правоохранительных органах города 7 декабря.

Инцидент произошел 20 сентября в Петербурге, ученик 11 класса поспорил об итогах ВОВ с мужчиной 1983 года рождения, в ходе дискуссии у них возникли идеологические разногласия, в результате которых школьник избил оппонента и выстрелил ему в лицо из ракетницы — устройства «Сигнал охотника».

Полиция задержала юношу, потерпевшего госпитализировали в состоянии средней тяжести. Медики диагностировали у него контузию правого глазного яблока второй степени, кровоизлияние и ссадины на лице, пишет ИА «Ура.ру». В правоохранительных органах также отметили, что задержанный был участником неформального молодежного движения националистической направленности.

Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. В настоящий момент подозреваемый отпущен под подписку о невыезде, сообщает телеканал «360» со ссылкой на ИА Nation News.

3 декабря сообщалось, что неизвестные выстрелили в мужчину и забрали у него 40 млн рублей в Москве.

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