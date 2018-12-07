Прямой эфир

Вторую очередь Сакской ТЭЦ в Крыму готовят к запуску

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Строительство второй очереди и монтаж основного оборудования Сакской ТЭЦ АО «КрымТЭЦ» закончены. На завершающей стадии находятся гидравлические испытания, промывка циркуляционных и масляных систем, наладка средств автоматизации и контроля, внутренних инженерных систем.

Ко Дню энергетика, 22 декабря, вторая очередь Сакской ТЭЦ будет готова к работе. Специалисты установили четыре паровых котла-утилизатора и две паротурбинные установки номинальной электрической мощностью 16 МВт каждая. Электрическая мощность новой ТЭЦ составит 122 МВт, установленная тепловая мощность – 50 Гкал/ч, отмечает Крыминформ

Запуск нового оборудования позволит уменьшить затраты на эксплуатацию и при этом повысить энергобезопасность и энергоэффективность систем, а также сдержать темпы роста тарифов. В ближайших планах – создание аналогичной станции в Симферополе на базе действующей ТЭЦ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Запуск турбин состоялся на Сакской ТЭЦ в Крыму
Крымские поселки остались без света из-за крысы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017