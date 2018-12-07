Вторую очередь Сакской ТЭЦ в Крыму готовят к запуску

Строительство второй очереди и монтаж основного оборудования Сакской ТЭЦ АО «КрымТЭЦ» закончены. На завершающей стадии находятся гидравлические испытания, промывка циркуляционных и масляных систем, наладка средств автоматизации и контроля, внутренних инженерных систем.

Ко Дню энергетика, 22 декабря, вторая очередь Сакской ТЭЦ будет готова к работе. Специалисты установили четыре паровых котла-утилизатора и две паротурбинные установки номинальной электрической мощностью 16 МВт каждая. Электрическая мощность новой ТЭЦ составит 122 МВт, установленная тепловая мощность – 50 Гкал/ч, отмечает Крыминформ.

Запуск нового оборудования позволит уменьшить затраты на эксплуатацию и при этом повысить энергобезопасность и энергоэффективность систем, а также сдержать темпы роста тарифов. В ближайших планах – создание аналогичной станции в Симферополе на базе действующей ТЭЦ.