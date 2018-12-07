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«Рубин» заинтересовался 21-летним форвардом «Крыльев Советов»

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Фото: РИА Новости/Анар Мовсумов
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Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев близок к переходу в казанский «Рубин». Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В переходе 21-летнего форварда заинтересован главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев, и, по данным издания, трансфер практически согласован. Также игрок «Крыльев» попал в сферу интересов красноярского «Енисея».

Соболев присоединился к клубу в январе 2018 года. До перехода он выступал за ФК «Томь». Форвард провел за самарский клуб 26 матчей и забил 11 мячей. По данным портала Transfermarkt.de, стоимость нападающего составляет €800 тыс.

«Крылья Советов» после 15 туров РПЛ занимают 15-е место в турнирной таблице. В активе самарского клуба 14 очков. «Рубин» с 22 баллами располагается на девятой строчке.

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