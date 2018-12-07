Прямой эфир

Главу отдела опеки осудили в Татарстане за смерть девочки в приемной семье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывшая глава территориального отдела опеки и попечительства в Татарстане приговорена к условному сроку за халатность при проверке приемной семьи. Десятилетняя девочка скончалась от побоев.

По данным следствия, четыре ребенка были переданы под опеку семьи, при этом глава отдела опеки должным образом не проверила документы приемных родителей. Как выяснилось, предоставленное ими свидетельство о заключении брака было недействительным. Позже в отдел опеки обращались представители школы, где учились дети. Они сообщили о следах побоев на теле десятилетней девочки. Однако проверка по данному факту проведена не была, специалисты не составили акт проверки условий проживания приемных детей. Об этом сообщает InKazan.ru.

Тело девочки со следами побоев и ожогами было обнаружено летом 2018 года. По подозрению в убийстве школьницы задержан ее приемный отец. Кроме того, установлено, что приемная мать систематически избивала детей, она также помещена в СИЗО.

Главе отдела опеки предъявили обвинение в халатности. Она приговорена к 1,5 года лишения свободы условно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подростка заподозрили в жестоком убийстве приемных матери и бабушки под Тверью
В Курганской области пенсионерку подозревают в истязании приемных детей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017