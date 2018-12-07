Главу отдела опеки осудили в Татарстане за смерть девочки в приемной семье

Бывшая глава территориального отдела опеки и попечительства в Татарстане приговорена к условному сроку за халатность при проверке приемной семьи. Десятилетняя девочка скончалась от побоев.

По данным следствия, четыре ребенка были переданы под опеку семьи, при этом глава отдела опеки должным образом не проверила документы приемных родителей. Как выяснилось, предоставленное ими свидетельство о заключении брака было недействительным. Позже в отдел опеки обращались представители школы, где учились дети. Они сообщили о следах побоев на теле десятилетней девочки. Однако проверка по данному факту проведена не была, специалисты не составили акт проверки условий проживания приемных детей. Об этом сообщает InKazan.ru.

Тело девочки со следами побоев и ожогами было обнаружено летом 2018 года. По подозрению в убийстве школьницы задержан ее приемный отец. Кроме того, установлено, что приемная мать систематически избивала детей, она также помещена в СИЗО.

Главе отдела опеки предъявили обвинение в халатности. Она приговорена к 1,5 года лишения свободы условно.