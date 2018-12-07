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Красноярскому чиновнику дали условный срок за кражу взлетной полосы

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Суд города Канска в Красноярском крае вынес решение по делу экс-главы Ирбейского района и директора ООО «Ориентир», которых обвиняли по статье «Мошенничество». Ущерб от их действий оценивался в 20 млн рублей. Оба получили условное лишение свободы на срок три года. При этом суд учел частичное возмещение ущерба и другие смягчающие обстоятельства.

Как установило следствие, в период с 1 октября 2013 года по 14 октября 2014 года бизнесмен и глава района обманным путем приобрели право на взлетно-посадочную полосу бывшего аэропорта «Ирбей» и на земельный участок, на котором этот объект расположен.

В полицию обратились местные жители. Они рассказали, что неизвестные люди разбирают ВПП. Полиция установила, что чиновник и бизнесмен пытались похитить железобетонные плиты, из которых была выложена полоса, а потом планировали их продать, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

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