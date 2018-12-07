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Киберкостюмы для спорта будут производить в Нижнем Новгороде

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Фото: Университет Лобачевского
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Первые в РФ «умные» спортивные костюмы начнут выпускать в Нижнем Новгороде к 2020 году. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО «Горьковский завод аппаратуры связи им. А.С. Попова».

Форма «Кибертренер» (майка и штаны) будет оборудована электродами и системой обратной связи. Данные о работе мышц будет анализировать специальное приложение для смартфона. Новинку разработали ученые Нижегородского государственного университета имени Лобачевского.

Аналоги такой одежды производят только в США и Китае, отмечает ИА «НьюсНН». Цена российского костюма составит около 3,3 тыс. рублей.

Министерство здравоохранения России позитивно оценило инициативу возложить на крупные компании обязанность оплачивать занятия спортом своих сотрудников. При этом замминистра Олег Салагай отметил, что ведомству еще нужно проанализировать экономическую обоснованность такой меры.

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