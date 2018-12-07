Источник рассказал о разногласиях в ЕС по вопросу расширения санкций против РФ

Страны Евросоюза пока еще не выработали единой позиции по вопросу необходимости введения санкций против России после ареста в Керченском проливе украинских военных судов, незаконно вторгшихся в территориальные воды страны. Об этом 7 декабря сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

«Дискуссии по ситуации в Азовском море есть, но по санкциям нет. Некоторые страны хотят этот вопрос поднять, другие нет. На данный момент по этому вопросу среди 28 стран согласия нет», — цитирует его «РИА Новости».

Как уточняет «Газета.ру», сейчас участники объединения ведут дискуссию о способах снижения напряженности в регионе и установления диалога между двумя сторонами.

В то же время источник отметил настроенность Евросоюза выработать меры поддержки Украины и послать ряд сильных сигналов. «Потому что если каждый придет на встречу со своими предложениями, которые другие не поддержат, какой сигнал мы тогда направим?» — заявил собеседник агентства.

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. При этом военные суда опасно маневрировали и игнорировали требования погранслужбы РФ. Для их остановки российским военным пришлось применить силу.

Все моряки были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы». Члены экипажа украинских судов в настоящее время арестованы и находятся в СИЗО Москвы.

7 декабря глава Кoмитeта нaчaльникoв штaбoв Вооруженных cил США гeнepaл Джозеф Данфорд заявил, что Вашингтон нe рассматривает вoзмoжноcти вoeннoго oтвeтa нa дeйcтвия России в Керченском проливе.