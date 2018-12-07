Порядка 22 тыс. теплых вещей собрали жители Омска для нуждающихся людей

Омичи собрали 22 тыс. теплых вещей для одиноких и нуждающихся в поддержке пенсионеров. Около пяти тыс. вещей составляют теплая обувь и одежда.

Акция получила название «Подари тепло». Организатором выступил департамент общественных отношений Омска и городской Центр социальной поддержки. Об этом сообщает ИА «Город55».

На данный момент благодаря неравнодушным горожанам теплые вещи подобрали себе более 300 пожилых жителей Омска. Одежда и обувь подойдут на холодную омскую зиму.

Как отметила директор городского Центра социальной поддержки населения Елена Дзюба, получив теплые варежки, перчатки, шарф и другие вещи, люди старшего возраста не только будут рады подарку, но и почувствуют тепло окружающих.

Как уточнили в департаменте общественных отношений, граждане, которые находятся в трудной жизненной ситуации, могут обратиться в городской Центр социальной поддержки населения для получения материальной помощи.