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Восток. Другая красота: масштабная выставка. Видео 360°

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К 100-летию Музея Востока приурочено проведение масштабной выставки «Восток. Другая красота». Выставка рассчитана на весь выставочный комплекс — шесть залов. В экспозиции будут задействованы все основные регионы, представленные в коллекции музея, сгруппированные в шесть разделов: Центральная Азия, страны ислама, Кавказ, Китай, Корея, Япония, Юго-Восточная Азия. На выставке будет экспонировано более 400 музейных предметов: живопись и графика, костюм и ювелирные украшения, предметы декоративно-прикладного искусства.

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