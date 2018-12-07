Восток. Другая красота: масштабная выставка. Видео 360°

К 100-летию Музея Востока приурочено проведение масштабной выставки «Восток. Другая красота». Выставка рассчитана на весь выставочный комплекс — шесть залов. В экспозиции будут задействованы все основные регионы, представленные в коллекции музея, сгруппированные в шесть разделов: Центральная Азия, страны ислама, Кавказ, Китай, Корея, Япония, Юго-Восточная Азия. На выставке будет экспонировано более 400 музейных предметов: живопись и графика, костюм и ювелирные украшения, предметы декоративно-прикладного искусства.