В ПФР назвали домыслами информацию о грядущих отставках в правлении

Информация СМИ о планах руководства Пенсионного фонда России (ПФР) освободить от должности замглавы организации Николая Козлова и Алексея Иванова не имеет ничего общего с реальностью. Об этом 7 декабря проинформировали в пресс-службе фонда.

«Информация о планируемых отставках в правлении Пенсионного фонда РФ, приведенная в статье газеты «Коммерсантъ», не подкреплена никакими фактами и является не более чем домыслами», — приводит ТАСС комментарий представителя ПФР.

В пресс-службе подчеркнули, что заместители председателя правления ПФР Николай Козлов и Алексей Иванов продолжают работу и вопрос об их уходе не обсуждается.

Ранее в пятницу в СМИ появилась информация, что в ближайшее время свои должности могут покинуть заместители главы ПФР Борис Гукайло, Алексей Иванов, который курирует IT-вопросы, и Николай Козлов, работающий с негосударственными пенсионными фондами (НПФ).

Кроме того, в фонде опровергли информацию о переходе функций управления Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), содержащей информацию обо всех социальных выплатах в стране, к Минтруду.

«В настоящее время все полномочия по созданию и развитию ЕГИССО полностью закреплены за фондом, ни одна из функций по администрированию системы не передана в компетенцию какого-либо другого ведомства», — пояснил собеседник агентства.

Вместе с тем в ПФР отметили, что в будущем планируется внесение поправок в законодательство, которые предполагают усиление функций Минтруда по ведению и администрированию ЕГИССО, однако оператором системы по-прежнему останется Пенсионный фонд России.

Ранее, 5 декабря, Совет Федерации одобрил закон о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года.