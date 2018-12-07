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Четыре человека пострадали в ДТП в Брянской области

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Полиция начала проверку по факту серьезного ДТП в Брянской области. После столкновения двух легковушек госпитализированы четыре человека.

Авария произошла на автодороге Орел–Смоленск в Жуковском районе. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Opel Mokka при выезде с второстепенной дороги допустил столкновение с «ВАЗом». Травмы получили четыре человека, которые ехали во втором автомобиле. 26-летняя пассажирка получила открытый перелом лобной кости и сотрясение головного мозга, 21-летний пассажир травмировал колено, у 32-летнего пассажира врачи диагностировали закрытый перелом правого бедра и ушиб грудной клетки. Водитель «ВАЗа» получил рану надбровной области и перелом ребер. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

Все пострадавшие были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы автомобиль такси сбил дорожных рабочих. Водитель одолжил машину у своего знакомого и ездил без травм. В больницу доставлены три человека.

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