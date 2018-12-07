Жительница Пензы осталась без компенсации за смерть мужа в ДТП

В Пензе женщина не смогла получить компенсацию за гибель супруга в результате ДТП. Судебный иск остался без удовлетворения.

Авария произошла на трассе М-5 «Урал». Автомобиль «ВАЗ» совершил столкновение с иногородней фурой, в результате водитель и пассажир легкового транспорта скончались на месте. Супруга погибшего водителя подала иск о взыскании компенсации морального вреда с собственника фуры. Однако в ходе экспертизы было установлено, что виновником ДТП являлся водитель «ВАЗа», сообщает ИА «Пенза-пресс».

В прокуратуре уточнили, что супруга погибшего не может просить о компенсации второго участника аварии, в удовлетворении иска о компенсации было отказано. Женщина подала апелляционную жалобу, однако и ее оставили без удовлетворения.