Прах создателя Губки Боба развеяли в море

Прах создателя мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны» Стивена Хилленберга развеяли в море недалеко от побережья Калифорнии. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти аниматора.

Создатель Губки Боба ушел из жизни 27 ноября в возрасте 57 лет. Причиной смерти стал боковой амиотрофический склероз, который художнику диагностировали в марте 2017 года.

Хилленберг начал карьеру мультипликатора в 1987 году, получив диплом в области экспериментальной анимации в Калифорнийском институте искусств в Валенсии. С 1993 по 1996 год он работал на телевидении в качестве режиссера и сценариста мультсериала Nickelodeon «Современная жизнь Рокко».

Тогда же он начал работать над мультиком «Губка Боб Квадратные Штаны», первый эпизод которого был выпущен на телеэкраны 1 мая 1999 года.