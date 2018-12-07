Три человека получили травмы в аварии со школьным автобусом в Коми

В Удорском районе Коми школьный автобус съехал в кювет и завалился на правый бок, пострадали два ребенка и женщина. ДТП случилось около 15.00, когда машина везла учеников из Усогорска в Буткан. На 22-м километре 48-летний водитель «ПАЗа» не справился с управлением.

По информации Госавтоинспекции, автобус практически не поврежден, передает ИА «Комиинформ». Две школьницы 12 и 14 лет получили черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга, их диагноз еще не утвержден. У 53-летней учительницы врачи подозревают сотрясение мозга и гипертонический криз на фоне стресса.

В конце ноября водитель грузовика погиб в результате столкновения со школьным автобусом в Красноярском крае. Еще три человека доставлены в больницу. Авария произошла в Нижнеингашском районе на автодороге Р-255 «Сибирь». По данным ГИБДД, водитель школьного автобуса выехал на федеральную трассу и на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении грузовику. На момент ДТП детей в салоне не было.