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«Яндекс.Навигатор» позволит удаленно оплачивать топливо на АЗС

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Пользователи «Яндекс.Навигатора» смогут оплачивать горючее, не выходя из автомобиля. Функцией можно будет воспользоваться на заправках из категории «АЗС с оплатой», сообщили в пресс-службе «Яндекса» 7 декабря.

Приложение будет строить маршрут к станциям, которые поддерживают удаленную оплату, а на самой АЗС предложит выбрать номер колонки, тип топлива и его количество.

Оплатить топливо можно с привязанной к номеру телефона банковской карты без комиссии. Цена топлива на кассе и в приложении будет одинаковой.

Пока функция доступна только в Москве и Санкт-Петербурге, в приложении на Android-смартфонах, однако позже станет доступна и пользователям гаджетов на iOS, пишет ТАСС.

Накануне стало известно о новой функции сервиса «Яндекс.Такси» — теперь приложение будет отслеживать снижение цен во время повышенного спроса.

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