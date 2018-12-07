«Яндекс.Навигатор» позволит удаленно оплачивать топливо на АЗС

Пользователи «Яндекс.Навигатора» смогут оплачивать горючее, не выходя из автомобиля. Функцией можно будет воспользоваться на заправках из категории «АЗС с оплатой», сообщили в пресс-службе «Яндекса» 7 декабря.

Приложение будет строить маршрут к станциям, которые поддерживают удаленную оплату, а на самой АЗС предложит выбрать номер колонки, тип топлива и его количество.

Оплатить топливо можно с привязанной к номеру телефона банковской карты без комиссии. Цена топлива на кассе и в приложении будет одинаковой.

Пока функция доступна только в Москве и Санкт-Петербурге, в приложении на Android-смартфонах, однако позже станет доступна и пользователям гаджетов на iOS, пишет ТАСС.

Накануне стало известно о новой функции сервиса «Яндекс.Такси» — теперь приложение будет отслеживать снижение цен во время повышенного спроса.