Лавров заподозрил США в желании развалить СНВ-3

Действия Вашингтона заставляют думать, что власти США создают условия для развала Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3).

Об этом 7 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

«Я видел заявление о том, что если ДРСМД прекратит свое существование, то СНВ-3 будет под большим вопросом. Создается впечатление, что просто готовится почва для того, чтобы этот документ в итоге развалить», — цитирует главу ведомства агентство ТАСС.

По словам министра, Москва неоднократно передавала Вашингтону свои предложения, «чтобы начать серьезный, честный, профессиональный диалог по вопросам ДРСМД, по вопросам выполнения договора СНВ», однако ответа от американской стороны до сих пор не поступало.

«Мы периодически им напоминаем», — добавил Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что Россия заинтересована в продлении СНВ-3, который истекает в 2021 году.

О намерении выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия США заявили в октябре. Американский лидер Дональд Трамп обвинил Россию в якобы имевших место нарушениях договора. В Москве неоднократно отмечали, что именно Вашингтон размещает по всему миру элементы системы ПРО.

Решение главы Белого дома мировое сообщество осудило и призвало сохранить договор ради мировой безопасности. 19 ноября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России ответить на выход США из ДРСМД.

В конце ноября в российском МИДе назвали возможный выход Вашингтона из ДРСМД «всемирной катастрофой», отметив, что США ни разу не подкрепили обвинения в адрес России реальными доказательствами.

По мнению замглавы МИДа Сергея Рябкова, США развивают технологии баллистических ракет и хотят вывести из договора целый класс вооружений.