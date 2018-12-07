Семью с четырьмя детьми госпитализировали с отравлением газом на Урале

В Челябинской области медики скорой помощи доставили в больницу женщину с четырьмя детьми. Они отравились угарным газом в собственной квартире.

Вызов врача поступил от 36-летней местной жительницы. Она пожаловалась на тошноту и головную боль. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи почувствовали в квартире запах гари. Они перекрыли подачу газа, проветрили квартиру и оказали пострадавшим первую помощь, сообщает 1obl.ru.

Помимо женщины, в квартире находились четверо детей 1, 3, 13 и 17 лет. Все они были госпитализированы с отравлением угарным газом. В настоящий момент подростки 13 и 17 лет отправлены домой.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области с отравлением газом госпитализированы мать и двое детей. По предварительной версии, причиной мог стать неисправный дымоход в доме.