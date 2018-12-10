В ОЭЗ «Технополис «Москва» создадут биофармацевтический кластер

6 декабря столичная ОЭЗ объявила о создании биофармацевтического кластера на своей территории. Участники кластера — 21 компания-резидент. Компании-участники осуществляют разработку, исследования, производство и реализацию лекарств, медицинских изделий и оборудования, биологически активных пищевых продуктов, средств реабилитации, товаров и услуг в области здравоохранения.

«Кластеризация позволяет создать лучшие условия для работы конкретной отрасли, учесть специфические требования предприятий. Также предприятиям, объединенным в кластер, проще наладить диалог с научными центрами, вузами, сервисными компаниями и региональными институтами развития», — отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

На общем собрании участники создаваемого в Москве биофармацевтического кластера подписали декларацию о намерениях, в которой обозначили основные принципы работы объединения: эффективность, использование последних научных достижений, технологичность, профессионализм, честная конкуренция, открытость к диалогу с научным сообществом, образовательными учреждениями и властью.

«Это хорошая идея, поскольку технополис «Москва» объединяет целый ряд фармпроизводителей, а совместная деятельность в рамках биофармкластера способствует более доверительным отношениям и прямым деловым контактам, которые ведут к надежному и выгодному партнерству», — отметил генеральный директор компании «НоваМедика Иннотех» Александр Рудько.

Председателем совета биофармацевтического кластера ОЭЗ «Технополис «Москва» стал Михаил Гетьман. Он является автором многочисленных научных публикаций, в том числе монографии «Большая Фарма», имеет опыт работы в российских и иностранных компаниях, а также опыт государственной службы. В 2016–2017 годах Михаил Гетьман руководил созданием на территории ОЭЗ «Технополис «Москва» научно-исследовательского центра компании «НоваМедика Иннотех» (проект «Роснано», проект «Сколково»).

«Мы видим кластер открытым неформальным образованием, к которому без ограничений смогут присоединиться не только резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва», но также и другие компании Москвы, работающие в отраслях промышленности, связанных со здоровьем», — сообщил Михаил Гетьман.

ОЭЗ «Технополис «Москва» – специализированная территория развития промышленной и технико-внедренческой деятельности столицы. В настоящее время на территории ОЭЗ размещено 50 высокотехнологичных производств, которые получают ряд преференций от города — налоговые льготы, готовую инженерную инфраструктуру, режим свободной таможенной зоны и т.д. Резиденты ОЭЗ занимаются разработками и инновациями в сфере высокотехнологичного производства, в том числе микроэлектроники, приборостроения, информационных и телекоммуникационных технологий, медицинского оборудования. Резиденты уже осуществили инвестиции в развитие своих производств в размере порядка 16,9 млрд рублей и создали более 5 тыс. рабочих мест.

С момента передачи полномочий по управлению особой экономической зоной «Технополис «Москва» правительству Москвы в сентябре 2016 года реестр резидентов особой экономической зоны пополнился 12 новыми резидентами, общий объем заявленных инвестиций которых составляет 13,605 млрд рублей. При этом в результате реализации проектов будет создано порядка 3 тыс. новых рабочих мест.