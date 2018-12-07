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Появился тизер финального сезона сериала «Игра престолов»

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Фото: youtube.com
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В Сети появился трейлер последнего восьмого сезона фантастического сериала «Игра престолов», премьера которого намечена на апрель 2019 года. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале сериала «Игра престолов» (Game of Thrones).

Описание под 54-секундным роликом гласит: «Огонь и лед. Последний сезон «Игры престолов» начнется в апреле». Персонажи саги в опубликованном видео отсутствуют. Показано, как лед и пламя идут друг к другу навстречу, охватывая фигуры лютоволка, льва и дракона. Также в кадре появляется деревянный стол с картой Вестероса, пишет «Ридус».

В ноябре 2018 года американский писатель-фантаст, сценарист и продюсер Джордж Мартин рассказал о своем новом романе «Огонь и кровь», который ляжет в основу двух приквелов телесериала «Игра престолов». События книги будут разворачиваться за несколько сотен лет до показанных событий.

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