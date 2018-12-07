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Лавров рассказал об усилиях РФ по снижению рисков возможных санкций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Москва предпринимает все усилия для снижения потенциальных рисков от возможного введения новых санкций в отношении РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Санкции контрпродуктивны»
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«В данной ситуации мы можем только продолжать нашу линию, которая заключается в том, чтобы обезопасить развитие РФ от любых возможных рецидивов санкционной политики», — цитирует Главу МИД «РИА Новости».

По словам Лаврова, пока Евросоюз «находится в плену такого небольшого, но очень агрессивного русофобского меньшинства», Россия будет делать всё, чтобы сократить свою зависимость от каких-либо экономических связей, которые могут стать предметом новых ограничительных мер со стороны западных партнеров.

В конце ноября официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что страны Европы, которые ввели санкции против России, должны сделать их эффективнее.

Отношения Москвы и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Тогда ЕС и США ввели ограничительные меры в отношении Москвы, обвинив ее в сложившейся ситуации на Украине.

Россия ввела контрсанкции и категорически отвергла подобные обвинения. Москва подчеркнула, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а Крым вошел в состав РФ после легитимного референдума, на котором 96,77% жителей проголосовали за присоединение к РФ.

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