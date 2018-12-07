Прямой эфир

Суд в Турции назначил дату процесса по делу об убийстве посла Карлова

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Искандар Аминов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Судебный процесс по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова начнется 8 января 2019 года. Об этом газета Hürriyet пишет 7 декабря.

По данным издания, суд в Турции принял обвинительное заключение прокуратуры по делу об убийстве дипломата, переданное 23 ноября. Расследование убийства завершилось 15 ноября.

Россия и Турция откроют фонд имени Андрея Карлова
В конце ноября презентация благотворительной организации пройдет в Москве и Анкаре

В документе утверждается, что убийство Карлова было организовано исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом и является провокацией с целью обострить турецко-российские отношения, сообщает агентство «РИА Новости».

28 подозреваемым предъявлены обвинения в нарушении конституционного строя, причастности к террористической организации и планировании убийства с целью террора.

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» в Анкаре.

Нападавший — 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ — был ликвидирован на месте. Позже были арестованы глава медиагруппы «Гуру» Хайреддин Айдынбаш и организатор выставки Мустафа Тимур Озкан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин и Эрдоган обсудили либерализацию визового режима
В Турции объяснили покупку С-400 у Москвы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017