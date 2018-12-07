Суд в Турции назначил дату процесса по делу об убийстве посла Карлова

Судебный процесс по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова начнется 8 января 2019 года. Об этом газета Hürriyet пишет 7 декабря.

По данным издания, суд в Турции принял обвинительное заключение прокуратуры по делу об убийстве дипломата, переданное 23 ноября. Расследование убийства завершилось 15 ноября.

В документе утверждается, что убийство Карлова было организовано исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом и является провокацией с целью обострить турецко-российские отношения, сообщает агентство «РИА Новости».

28 подозреваемым предъявлены обвинения в нарушении конституционного строя, причастности к террористической организации и планировании убийства с целью террора.

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» в Анкаре.

Нападавший — 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ — был ликвидирован на месте. Позже были арестованы глава медиагруппы «Гуру» Хайреддин Айдынбаш и организатор выставки Мустафа Тимур Озкан.