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Одиноких отцов наградили премиями в Новосибирской области

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В большом зале правительства Новосибирской области состоялось вручение знака «Отцовская слава». Он предназначен для мужчин, воспитывающих в одиночку трех и более детей. К награде прилагается премия в размере 30 тыс. рублей. На мероприятии присутствовал губернатор Андрей Травников.

«По большому счету в современном мире перед нами стоит серьезная задача сохранения традиционных семейных ценностей и зачастую даже сохранения обычных человеческих ценностей», — цитирует vn.ru главу региона.

Многие участники церемонии состоят в Совете отцов Новосибирской области, который появился в этом году. Выполнено около 1 тыс. рейдов в рамках проекта «Отцовский патруль». Активисты приводят в порядок детские площадки и проводят внеплановые субботники.

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