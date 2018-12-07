Разрушающийся детский сад закрыли в Удмуртии

Детский сад закрыли в Удмуртии из-за того, что здание начало разрушаться. Помещения представляли угрозы для малышей и воспитателей.

По данным прокуратуры, износ здания Двигательского детского сада в пригороде Воткинска достигал 78%. Чердачное перекрытие частично обрушилось, в фундаменте наблюдались расхождения в грунте, перекрытия провисли. Кроме того, несущая конструкция крыши не соответствовала требованиям пожарной безопасности. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Так как находиться в здании было опасно, детский сад решено закрыть с 10 декабря. Всех воспитанников переведут в Болгуринский детский сад.

Ранее сообщалось, что в Еврейской автономной области отменены занятия в школе села Валдгейм из-за плохого отопления. Температура в здании упала до 10 градусов.