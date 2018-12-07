Бездомный толкнул прохожего под грузовик в США и попал на видео

Мужчина едва не погиб под колесами грузовика, после того как бездомный толкнул его на одной из улиц в Лос-Анджелесе. Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения.

Как видно на кадрах, появившихся на сайте Daily Mail, сидящий на лавочке мужчина неожиданно набросился на прохожего и толкнул его на проезжую часть. В результате тот упал под колеса грузовика. При этом бездомный равнодушно посмотрел на произошедшее и спокойно удалился.

По счастливому стечению обстоятельств водитель грузовика чудом успел вовремя затормозить, а пострадавший отделался переломами и повреждением легкого. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое, однако врачи говорят об отсутствии угрозы его жизни. Через несколько часов после ЧП злоумышленник был задержан.

В ноябре правоохранительные органы США заподозрили в мошенничестве американскую пару и бездомного, которые под видом благотворительности смогли привлечь $403 тыс.