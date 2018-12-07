Томские ученые разработали технологию ремонта дорог с наноматериалами

Специалисты Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) планируют протестировать новую технологию ремонта дорог в следующем году, сообщил ректор ТГАСУ Виктор Власов.

«[При ремонте] будет использована новейшая технология с точки зрения основания и покрытия дороги, возможно, будут наноматериалы, композитные материалы», – сказал Власов.

В 2019 году Томская область получит из федерального бюджета на ремонт дорог более 1,7 млрд рублей, отмечает РИА «Томск».

В Омской области на трассе Омск–Муромцево был выбран экспериментальный участок в 2 км, на котором провели работы по инновационной технологии с использованием полимерного битумного вяжущего элемента. Также была нанесена разметка термопластиком. Сравнить качество покрытий на экспериментальном отрезке и на стандартном участке планируется через год.