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Томские ученые разработали технологию ремонта дорог с наноматериалами

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Специалисты Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) планируют протестировать новую технологию ремонта дорог в следующем году, сообщил ректор ТГАСУ Виктор Власов.

«[При ремонте] будет использована новейшая технология с точки зрения основания и покрытия дороги, возможно, будут наноматериалы, композитные материалы», – сказал Власов.

В 2019 году Томская область получит из федерального бюджета на ремонт дорог более 1,7 млрд рублей, отмечает РИА «Томск».

В Омской области на трассе Омск–Муромцево был выбран экспериментальный участок в 2 км, на котором провели работы по инновационной технологии с использованием полимерного битумного вяжущего элемента. Также была нанесена разметка термопластиком. Сравнить качество покрытий на экспериментальном отрезке и на стандартном участке планируется через год.

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