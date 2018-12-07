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Снимок Камбербэтча появился на обложке украинского учебника по литературе

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Фото: Global Look Press/TPG/ZUMAPRESS
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Фотография британского актера Бенедикта Камбербэтча, ставшего популярным после исполнения роли знаменитого сыщика Шерлока Холмса, украсила обложку украинского учебника по зарубежной литературе для десятиклассников. Об этом сообщил телеканал Би-би-си.

Авторы учебника, выпущенного издательством «Грамота» на средства из государственного бюджета, таким образом решили повысить популярность чтения среди современных школьников, потому использовали узнаваемое в их среде лицо исполнителя роли Шерлока Холмса в современной экранизации романа сэра Артура Конан Дойля. Изображение артиста поместили по соседству с известными литературными персонажами, пишет телеканал «Звезда».

Как отметила автор учебника Ольга Николенко, целью было заинтересовать учащихся не только классическими переводами, но и современными воплощениями героев в театре и кино. Она добавила, что в одной из рубрик книги затрагивается тема воплощения образа шекспировского Гамлета, а «образ Камбербэтча здесь вполне органичен, так как он входит в ряд современных воплощений» этого персонажа.

Издание имеет гриф «Рекомендовано министерством образования и науки Украины». Как отмечает телеканал «360», заказать учебник в электронном виде можно бесплатно на сайте издательства.

16 ноября сообщалось, что депутаты Львовского областного совета написали обращение в Минобразования Украины с требованием отозвать тираж учебника по истории для десятиклассников.

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