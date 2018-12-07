Снимок Камбербэтча появился на обложке украинского учебника по литературе
Фотография британского актера Бенедикта Камбербэтча, ставшего популярным после исполнения роли знаменитого сыщика Шерлока Холмса, украсила обложку украинского учебника по зарубежной литературе для десятиклассников. Об этом сообщил телеканал Би-би-си.
Авторы учебника, выпущенного издательством «Грамота» на средства из государственного бюджета, таким образом решили повысить популярность чтения среди современных школьников, потому использовали узнаваемое в их среде лицо исполнителя роли Шерлока Холмса в современной экранизации романа сэра Артура Конан Дойля. Изображение артиста поместили по соседству с известными литературными персонажами, пишет телеканал «Звезда».
Как отметила автор учебника Ольга Николенко, целью было заинтересовать учащихся не только классическими переводами, но и современными воплощениями героев в театре и кино. Она добавила, что в одной из рубрик книги затрагивается тема воплощения образа шекспировского Гамлета, а «образ Камбербэтча здесь вполне органичен, так как он входит в ряд современных воплощений» этого персонажа.
Издание имеет гриф «Рекомендовано министерством образования и науки Украины». Как отмечает телеканал «360», заказать учебник в электронном виде можно бесплатно на сайте издательства.
16 ноября сообщалось, что депутаты Львовского областного совета написали обращение в Минобразования Украины с требованием отозвать тираж учебника по истории для десятиклассников.