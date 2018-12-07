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Школа в Жулебино вновь открылась после инцидента с учеником с ножом

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Евгений Жук
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Школа №1359 в московском районе Жулебино вновь открылась в пятницу, 7 декабря, после произошедшего инцидента с учеником, который пришел на занятия с ножом. Об этом сообщает «РИА Новости».

6 декабря десятиклассник, принесший в школу нож, угрожал совершить самоубийство. По предварительной информации, на такой шаг школьник решился из-за неудачно написанного сочинения к Единому государственному экзамену (ЕГЭ), после которого он находился в состоянии психоэмоционального шока. В ходе переговоров сотрудники полиции убедили его сдаться и передали врачам.

По факту происшествия СК возбудил уголовное дело. Администрацию школы проверят на предмет халатности. Кроме того, следователи выяснят условия жизни юноши.

Доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный учитель России, директор центра образования № 109 города Москвы Евгений Ямбург призвал не связывать поступок подростка с написанием сочинения.

«Все исследования показывают, что, как правило, эксцессы происходят у людей с глубокими личными проблемами. Это может быть несчастная любовь, конфликт с отцом», — заявил он в эфире НСН. По его словам, информация о связи поступка школьника с сочинением ни на чем не основана, так как сочинения никакой угрозы для детей не представляют — их можно переписать.

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