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РЕН ТВ покажет «Анекдот Шоу» с Вадимом Галыгиным 

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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«Анекдот Шоу» с Вадимом Галыгиным начнут показывать на телеканале РЕН ТВ с 10 декабря. Премьера передачи состоится в 00:30 мск.

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В каждом выпуске звезды музыки, кино, спорта, политики и интернета будут биться друг с другом при помощи анекдотов. В гости к Вадиму Галыгину придут Антон Комолов, Анна Хилькевич, Иосиф Пригожин, Нюша и другие знаменитости.

Четыре участника разбиваются на две команды и рассказывают байки, а специальный «смехомер» определит громкость смеха зрителей в зале.  

«Анекдот Шоу» было создано в лучших традициях телепередач «Белый попугай», «Одесские Джентльмены» и Романа Трахтенберга. Мы за то, чтобы люди жили веселее, чтобы анекдоты вернулись на кухни, звучали в веселых и шумных компаниях. Чтобы из-за развития развлекательного контента в интернете этот жанр не умирал», — рассказал Вадим Галыгин. 

В феврале 2018 года первые выпуски этого шоу эксклюзивно показала  соцсеть  «Одноклассники». На текущий момент пилотный эпизод собрал более 4 млн просмотров, а всего 29 выпусков шоу получили более 125 млн просмотров. Участниками шоу становились Юлия Ковальчук, Анна Семенович, Тутта Ларсен, Artik & Asti, Николай Цискаридзе, Михаил Галустян, Burito, Юлия Топольницкая и др.

9 декабря РЕН ТВ покажет эксклюзивную телеверсию концерта группы «Кипелов» к 60-летнему юбилею лидера коллектива Валерия Кипелова. Выступление состоялось 1 декабря в московском клубе Adrenaline Stadium, который считается крупнейшим клубом Восточной Европы.

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