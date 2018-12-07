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Жительница Рязани погибла при катании на тюбинге за машиной

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В Рязани 19-летняя девушка получила смертельные травмы, катаясь на прицепленной к автомобилю «ватрушке». Машина врезалась в фуру.

Инцидент произошел в ночное время на улице Тимуровцев. По данным очевидцев, 19-летняя девушка каталась на тюбинге, который был прицеплен к автомобилю, на парковке торгового центра. Во время движения водитель допустил столкновение с фурой. От полученных травм девушка скончалась на месте, пишет РИА «7 новостей» со ссылкой на ТКР.

По факту произошедшего ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось о крупном ДТП в Краснодарском крае. Машина скорой помощи столкнулась с «ВАЗом». Смертельные травмы получили шесть человек, все они находились в легковом автомобиле. Еще четверо госпитализированы.

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