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Численность медведей значительно выросла в Ненецком автономном округе

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Количество бурых медведей увеличилось за 2018 год в Ненецком автономном округе. Об этом сообщают власти региона.

Согласно данным учета, в 2017 году на территории НАО обитало 238 хищников. В 2018 году удалось определить более 270 особей. Об этом сообщает ИА FlashNord. Полученные данные будут использованы при определении лимита охоты в 2019 году.

Учет количества бурых медведей проводился методом картирования. Охотники заполняли карточки в весенний период при получении ими разрешений на добычу. В ближайшее время в НАО начнется государственный зимний маршрутный учет животных. Он ежегодно проводится с января по февраль.

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