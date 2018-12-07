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Мужчина погиб в ДТП с «УАЗом» в Тамбовской области

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В Мокшанском районе Тамбовской области столкнулись Volkswagen Polo и «УАЗ». Погиб один человек, еще один пострадал. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тамбовской области.

Авария произошла в четверг, 6 декабря, на 13-м км автодороги Моршанск – станция Ракша. Автомобиль Volkswagen Polo под управлением 64-летней женщины занесло, от чего он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «УАЗ». Об этом пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

В результате дорожно-транспортного происшествия 68-летний пассажир иномарки скончался на месте от полученных травм. Водитель была гдоставлена в Моршанскую ЦРБ. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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