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Песков заявил об отсутствии претензий к фонду Сокурова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава России Владимир Путин был проинформирован об обысках в фонде поддержки кинематографа «Пример Интонации (фонд Александра Сокурова)». Об этом 7 декабря сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы не знаем, естественно, о том, что делают различные специальные службы, в том числе ФСБ. Насколько я знаю, сейчас уже каких-либо претензий к фонду Сокурова не существует и об этом было заявлено», — сказал Дмитрий Песков.

Президент Владимир Путин, по его словам, принял эту историю к сведению.

Заявление о проверке организации Сокурова на противоправные действия, как стало известно накануне, было принято в полиции еще в марте 2018 года.

6 декабря на своей странице «Остров Сокурова» в Facebook режиссер подтвердил факт проверки фонда полицией. Человек, по заявлению которого начались обыски, по словам Сокурова, занял большие деньги и в фонде, и у него лично. 7 декабря стало известно, что полиция завершила все мероприятия и не нашла каких-либо нарушений.

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