Главу УФСИН привлекли к ответственности из-за ситуации с Цеповязом

Главу управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Амурской области привлекли к строгой дисциплинарной ответственности, после того как общественности стали известны подробности содержания в колонии члена банды Цапка Вячеслава Цеповяза.

Начальник областного УФСИН — среди других привлеченных к ответственности сотрудников службы, передает 7 декабря ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Проверка по руководителям исправительной колонии № 3 (ИК-3), где находится Цеповяз, еще продолжается. По мнению адвоката Цеповяза Романа Бокова, привлечение начальника УФСИН к ответственности вызвано не столько нарушениями, которые были выявлены, сколько общественным резонансом, сообщило «РИА Новости».

6 ноября стало известно, что СК РФ и ФСИН заинтересовались снимками, на которых один из осужденных по делу об убийствах в станице Кущевская Цеповяз разговаривает по мобильному телефону и ест икру, шашлык и краба. Бандит жарил шашлык на пасеке, находящейся в исправительном учреждении.

4 декабря Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело в отношении руководства ИК-3 Амурской области.