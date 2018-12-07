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Минздрав отреагировал на петицию омича о смерти его супруги в больнице

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Фото: Depositphotos
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Минздрав Омской области проведет проверку после смерти женщины в Областной клинической больнице. Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщает портал «Омск Здесь».

Проверка начата после того, как супруг погибшей опубликовал петицию на Change.org, в которой рассказал об обстоятельствах ее смерти.

Мужчина рассказал, что его жене поставили неверный диагноз и 10 дней лечили от шейного остеохондроза. При этом состояние женщины каждый день ухудшалось.

Он просил перевести супругу из районной в областную клинику, однако заведующая отделением неврологии Омской областной больницы отказалась ее принимать. Перевода удалось добиться лишь после обращения на «горячую линию» министерства здравоохранения.

Женщину доставили в областную больницу, однако вскоре она скончалась. «Суть этой петиции в том, чтобы врачи, залечившие мою жену, понесли заслуженное наказание и чтобы такое не происходило в наших больницах», — пишет мужчина.

Петиция была опубликована в пятницу, 7 декабря, и набрала уже свыше 1,3 тыс. подписей.

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