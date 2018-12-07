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Сезон навигации заканчивается в Волгоградской области

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МЧС сообщило о завершении сезона навигации в Волгоградской области. Движение маломерных судов прекратится 8 декабря.

Навигация на водоемах Волгоградской области продолжалась с 1 апреля. За это время инспекторы ГИМС провели более 1,3 тыс. рейдов с целью выявления нарушения правил судоходства. Было составлено порядка 1,3 тыс. протоколов об административных правонарушениях, сообщает «НовостиВолгограда.Ру».

Ранее сообщалось, что навигация маломерных судов завершена в Амурской области. Дольше всего катерам и лодкам можно было выходить на реку Бурею. У водоемов устанавливают запрещающие аншлаги.

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