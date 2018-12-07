Магаданская епархия провела мастер-класс по церковному звону

В Магадане состоялись XIX областные Рождественские образовательные чтения «Молодежь: свобода и ответственность». В рамках этого мероприятия в Свято-Троицком соборе давали мастер-класс по церковному звону. В нем мог принять участие любой желающий.

Как рассказали ИА MagadanMedia в пресс-службе Магаданской и Синегорской епархии, участников познакомили с историей возникновения и развития искусства колокольного звона, познакомили с устройством звонницы. Были и практические занятия: специалисты обучили пришедших на урок простым ритмам звона.

Агентство поясняет, что колокольный звон в отличие от других музыкальных дисциплин доступен немногим, поскольку колокольный набор считается достаточно редким инструментом, которым обладают только храмы и монастыри.

Ранее сообщалось о том, что в Пскове открылась школа звонарей. Курс обучения длится два месяца. В него включены теоретические и практические занятия.