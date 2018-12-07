3,5 млрд рублей направили на культуру во Владимирской области в 2018 году

Объем финансирования проектов культуры во Владимирской области в 2018 году составил 3,5 млрд рублей. Особое внимание было уделено модернизации ведущих областных учреждений культуры.

Как рассказала директор департамента культуры администрации Владимирской области Алиса Бирюкова, в 2019 году проекты по развитию культуры будут продолжены. На их реализацию предусмотрены средства из федерального и областного бюджетов. Об этом сообщает ИА «Владимирские новости».

С 2019 года в регионе начнется реализация национального проекта «Культура», в рамках которого будут реализованы федеральные проекты «Цифровая культура», «Культурная среда» и «Творческие люди».

Чиновник также отметила, что в следующем году планируется широко отметить 100-летие со дня рождения Алексея Фатьянова, а также 100-летние юбилеи музея-заповедника «Александровская слобода» и Муромского музея.